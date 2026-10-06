Drie nieuwe zebrapaden in Hapert en Bladel

Hapert en Bladel hebben drie nieuwe zebrapaden gekregen. De verkeersborden zijn vorige week geplaatst.

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Op dinsdag 29 september zijn de verkeersborden geplaatst bij de nieuwe zebrapaden in Hapert en Bladel. De zebrapaden zelf lagen er al twee weken, maar dankzij de bebording zijn ze nu officieel in gebruik genomen.

In Hapert zijn twee zebrapaden aangelegd op de Oude Provincialeweg. In Bladel ligt het nieuwe zebrapad bij de Sniederspassage aan de Sniederslaan. Deze locaties zijn gekozen om de verkeersveiligheid voor voetgangers te verbeteren.

Verkeersveiligheid verbeterd

De aanleg van de zebrapaden is een antwoord op een lang gekoesterde wens van de bewoners in beide dorpen. De gemeente benadrukt dat deze aanpassingen een belangrijke stap zijn om het verkeer veiliger te maken voor voetgangers.

Met de nieuwe zebrapaden hoopt de gemeente dat mensen zich veiliger voelen bij het oversteken. De Oude Provincialeweg en Sniederslaan zijn drukke straten, waar een duidelijke oversteekplaats essentieel is.