Gemeente Gilze en Rijen breidt isolatiesubsidie uit

De gemeente Gilze en Rijen biedt inwoners een isolatiesubsidie van maximaal 1.500 euro. Hiermee kunnen zij een deel van de kosten voor woningisolatie betalen. De regeling biedt verschillende mogelijkheden, zoals het inschakelen van een bedrijf of zelf isoleren. Het Duurzaam Bouwloket helpt bewoners bij de aanvraag en uitvoering.

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Inwoners van Gilze en Rijen kunnen vanaf nu gebruikmaken van een uitgebreide isolatiesubsidie. De gemeente stelt maximaal 1.500 euro beschikbaar om huizen energiezuiniger te maken. Dit bedrag kan bijvoorbeeld voldoende zijn voor het isoleren van een spouwmuur, afhankelijk van de woning.

Er zijn verschillende manieren om van de subsidie gebruik te maken. Bewoners kunnen ervoor kiezen om een bedrijf in te schakelen via het Duurzaam Bouwloket, zelf een bedrijf te zoeken of de isolatie eigenhandig uit te voeren. Het Duurzaam Bouwloket biedt hulp bij elke stap van het proces, van een postcodecheck tot het koppelen aan een uitvoerder.

Zelf doen of uitbesteden

Wie handig is, kan de isolatie zelf uitvoeren. Na goedkeuring van het Duurzaam Bouwloket kunnen materialen worden aangeschaft en de woning worden geïsoleerd. Voor wie liever een bedrijf inschakelt, kan de subsidie direct in mindering worden gebracht op de offerte. Het resterende bedrag wordt door de bewoner betaald.

In beide gevallen is het belangrijk om vooraf contact op te nemen met het Duurzaam Bouwloket. Zij reserveren de subsidie en controleren of de werkzaamheden voldoen aan de voorwaarden. Bewoners sturen vervolgens de facturen en bewijsstukken op om het subsidiebedrag definitief toe te kennen.

Hulp bij vragen

Bij vragen over isolatie en kosten kunnen inwoners terecht bij het Duurzaam Bouwloket en het Energieloket Hart van Brabant. Voor financiële hulp biedt het Budgetcafé ondersteuning. Dit is vooral handig voor mensen die moeite hebben met het begrijpen van de regeling of het inschatten van de kosten.

Met deze aanpak hoopt de gemeente Gilze en Rijen inwoners te stimuleren om hun woningen comfortabeler en energiezuiniger te maken. Meer informatie over de voorwaarden en de regeling is te vinden op de website van de gemeente.