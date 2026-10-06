Locoburgemeester ontbijt met basisschoolkinderen in Waalwijk

Locoburgemeester Chantal Broekhuis heeft samen met leerlingen van groep 8 van basisschool Bloemenoord ontbeten in het gemeentehuis van Waalwijk. Tijdens het Burgemeestersontbijt spraken de kinderen met haar over haar werk en het belang van een gezonde start van de dag.

Gevonden voor jou

Het Burgemeestersontbijt is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt, een initiatief dat aandacht vraagt voor het belang van een gezond ontbijt. Tijdens de Week van Ons Eten, van 6 tot en met 9 oktober, ontbijten burgemeesters in heel Nederland met basisschoolleerlingen. In Waalwijk werd het ontbijt verzorgd door de organisatie achter het Nationaal Schoolontbijt, met brood geleverd door bakker Pim.

Naast de gesprekken over gezonde voedingsgewoonten kregen de kinderen ook de kans om vragen te stellen aan de locoburgemeester. Zo wilden ze weten wat haar werk precies inhoudt en wat ze zelf graag eet in de ochtend. Broekhuis benadrukte dat een gezond ontbijt belangrijk is voor een energieke start van de dag en roemde de nieuwsgierigheid van de kinderen.

Gezonde voeding op scholen

Het Nationaal Schoolontbijt staat dit jaar extra stil bij kinderen voor wie ontbijten niet vanzelfsprekend is. Daarom werken scholen, gemeenten en organisaties samen om gezonde voedingsgewoonten te stimuleren. Het grotere evenement rondom het Nationaal Schoolontbijt vindt plaats van 9 tot en met 13 november.

Met initiatieven zoals het Burgemeestersontbijt hoopt de gemeente Waalwijk het belang van een gezonde levensstijl onder de aandacht te brengen, niet alleen bij de leerlingen van basisschool Bloemenoord maar ook bij hun families.