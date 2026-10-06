Verkeersproeven De Driesprong in Rosmalen afgerond

De verkeersproeven op het plein De Driesprong in Rosmalen zijn afgerond. Het plein was tijdelijk een voetgangersgebied waar fietsers te gast waren. Alle tijdelijke maatregelen zijn inmiddels verwijderd en het plein is terug in de oorspronkelijke situatie. Eind dit jaar worden de resultaten van het onderzoek gedeeld.

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De tweede en laatste verkeersproef op De Driesprong in Rosmalen liep van 24 augustus tot en met 4 oktober. Tijdens deze periode was het plein een voetgangersgebied, waarbij fietsers waren toegestaan maar hun snelheid moesten aanpassen. Gemotoriseerd verkeer had tijdelijk geen toegang, omdat bestaande ontheffingen niet geldig waren.

Na afloop van de proef zijn alle tijdelijke maatregelen op straat, zoals verkeersborden en markeringen, weggehaald. Het plein is nu weer teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie.

Reacties en onderzoek

In totaal zijn er meer dan 4.000 reacties binnengekomen van bewoners, ondernemers en bezoekers. Deze reacties, samen met meetbare gegevens, worden de komende maanden geanalyseerd. Het onderzoek richt zich op de effecten van de nulmeting en de twee verkeersproeven, waarbij ook de ervaringen van betrokkenen worden meegenomen.

De gemeente verwacht eind dit jaar of begin volgend jaar de resultaten van het onderzoek te presenteren. Deze zullen inzicht geven in de impact van de tijdelijke verkeersmaatregelen op De Driesprong.