Kat Cleo durft niet meer uit boom in Moergestel, brandweer schiet te hulp

Kat Cleo zat al sinds maandag in een boom in een parkje aan de Hoefkes in Moergestel, maar durfde niet meer naar beneden. De eigenaresse belde dinsdagochtend de brandweer, die te hulp schoot.

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Cleo is pas een paar maanden oud en ging volgens de eigenaresse op ontdekkingstocht. Die eindigde in de boom.

Op vijf meter hoogte bleef Cleo zitten. De brandweer klom via een ladder naar de kat, maar de brandweerman werd niet hartelijk ontvangen. Cleo begon te krabben, te bijten en plaste op de brandweerman. De brandweerman kon Cleo uiteindelijk toch meenemen en terugbezorgen bij de eigenaresse.