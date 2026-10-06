Katje Cleo durft niet meer uit boom in Moergestel, brandweer schiet te hulp

Katje Cleo zat al sinds maandag in een boom in een parkje aan de Hoefkes in Moergestel, maar durfde niet meer naar beneden. De eigenaresse belde dinsdagochtend de brandweer en die schoot te hulp.

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Cleo is pas een paar maanden oud en ging volgens de eigenaresse op ontdekkingstocht. Deze eindigde in de boom.

Op 5 meter hoogte bleef Cleo zitten. De brandweer klom via een ladder naar het katje, maar de brandweerman werd niet hartelijk ontvangen. Cleo begon te krabben, te bijten en plaste op de brandweer. De brandweerman kon Cleo toch meenemen en terugbezorgen bij de eigenaresse.