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Forse schade aan woning na botsing met auto

Aangepast

Een auto is dinsdagochtend tegen de gevel van een huis gebotst aan de Rijksweg in Dorst. De bestuurder raakte gewond. De gevel van het huis raakte zwaar beschadigd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Ook een ander huis liep schade op door de botsing. Er vielen geen andere gewonden.

Ongeval
De auto raakte van de weg, ramde een verkeersbord en knalde vervolgens tegen de gevel van het huis. De schade aan de woning is groot. Onder een raam zit een groot gat.

De weg is afgezet door de toegesnelde hulpdiensten. De precieze oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De politie doet onderzoek.

  • Auto knalt tegen gevel van huis in Dorst (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
    Auto knalt tegen gevel van huis in Dorst (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • Auto knalt tegen gevel van huis in Dorst (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • Auto knalt tegen gevel van huis in Dorst (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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