NAC-keeper Feijoo Jimeno vertrekt naar Deportivo A Coruña

De zestienjarige Samuel Feijoo Jimeno keert terug naar zijn geboorteregio. Hij verlaat de NAC Academie voor de jeugdopleiding van Deportivo de A Coruña.

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Samuel Feijoo Jimeno maakte in de zomer van 2024 de overstap van PSV naar de NAC Academie. Na één seizoen bij de Bredaase club kiest de jonge doelman nu voor een nieuwe uitdaging in Spanje. Hij gaat aan de slag bij Deportivo de A Coruña, een club uit zijn geboorteregio.

De afgelopen tijd viel Feijoo Jimeno op toen hij werd geselecteerd voor de Spaanse nationale selectie Onder 16. Tijdens een trainingsstage kwam hij in beeld bij Deportivo. De club biedt hem een fulltime opleiding en een verblijf op hun complex, wat aansluit bij zijn Spaanse achtergrond en band met de regio.

Opleidingsvergoeding voor NAC

Hoewel NAC zijn vertrek betreurt, ontvangt de club volgens FIFA-regels een opleidingsvergoeding. Dit bedrag is een compensatie voor de periode waarin Feijoo Jimeno deel uitmaakte van de academie.

De jonge keeper maakt hiermee een belangrijke stap in zijn voetbalcarrière. Deportivo de A Coruña biedt hem de kans om zich verder te ontwikkelen in een vertrouwde omgeving.