Aziatische tijgermug opnieuw aangetroffen in Mierlo

De Aziatische tijgermug is opnieuw gevonden in Mierlo. De NVWA breidt daarom het gebied waar de mug is aangetroffen uit en zet de bestrijding voort. De mug kan tropische ziekten overdragen en wordt actief bestreden om verdere verspreiding te voorkomen.

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De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert sinds enige tijd bestrijdingsacties uit in Mierlo tegen de Aziatische tijgermug. Nu de mug opnieuw is aangetroffen, wordt het werkgebied uitgebreid. Het doel is te voorkomen dat de mug zich in grote aantallen vestigt, wat een risico kan vormen voor de volksgezondheid.

De bestrijding duurt tot het einde van het muggenseizoen, dat naar verwachting in oktober of november 2026 eindigt. Medewerkers van de NVWA zoeken naar plekken met stilstaand water, waar de muggen zich voortplanten. Dit water wordt verwijderd of behandeld met een middel dat muggenlarven doodt. Dit middel is veilig voor mensen en andere dieren.

Controle met muggenvallen

Om te controleren of de bestrijding effectief is, worden op diverse locaties muggenvallen geplaatst. Hiermee kan de NVWA monitoren of het aantal tijgermuggen afneemt. Dit helpt om verdere verspreiding te voorkomen.

De Aziatische tijgermug kan tropische ziekten zoals dengue en chikungunya overbrengen. Het is daarom van groot belang dat de mug zich niet verder verspreidt in Nederland. De NVWA en de GGD Brabant-Zuidoost werken samen om dit probleem aan te pakken.

De GGD Brabant-Zuidoost is op de hoogte van de maatregelen in Mierlo en staat klaar voor vragen over gezondheid. Meer informatie over de bestrijding en de mug is te vinden bij de NVWA.