Verwenmiddagen voor ouderen met dementie in Altena

De gemeente Altena heeft drie verwenmiddagen georganiseerd voor ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Deze vonden plaats in Werkendam, Giessen en Eethen.

Gevonden voor jou

Om stil te staan bij het belang van ontmoeten en meedoen, organiseerde de gemeente Altena samen met Surplus en Welzijn Pro Seniore speciale verwenmiddagen. Deze middagen waren bedoeld voor ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Ze werden gehouden bij de Kozakken Boys in Werkendam, de HartenBrigade in Giessen en Dorpshuis Teratina in Eethen.

De bezoekers konden genieten van live gezongen liedjes uit vervlogen tijden. Er werd koffie en thee geschonken, vergezeld van versgebakken appeltaart. Het thema ‘Ik blijf meedoen’ stond centraal, waarbij herinneringen delen en gezellig samenzijn voorop stonden. Het initiatief moest laten zien hoe belangrijk het is om verbonden te blijven.

Wethouder spreekt aanwezigen toe

In Giessen bij de HartenBrigade sprak wethouder Sheikkariem de aanwezigen toe. Hij benadrukte het belang van een samenleving waarin mensen met dementie betrokken blijven en actief kunnen deelnemen. Volgens hem is verbondenheid essentieel, ook als herinneringen vervagen.

De verwenmiddagen waren een voorbeeld van hoe lokale initiatieven kunnen bijdragen aan een inclusieve omgeving voor mensen met dementie en hun naasten.