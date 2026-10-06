ErvenPlus helpt inwoners Goirle bij een groener erf

Inwoners van Goirle met een erf in het buitengebied kunnen meedoen aan ErvenPlus 5.0. Dit project biedt gratis advies, planten en materialen om erven groener te maken. Het doel is om dieren zoals de huismus en egel meer schuilplekken en voedsel te geven. Aanmelden kan tot eind 2027.

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Veel dieren in het buitengebied hebben het moeilijk door verharding en het verdwijnen van groen. Hierdoor verliezen zij schuilplekken, voedsel en nestelmogelijkheden. Het gaat onder andere om de huismus, boerenzwaluw en egel.

Met ErvenPlus 5.0 wil de gemeente Goirle samen met Brabants Landschap de biodiversiteit in het buitengebied verbeteren. Inwoners met een erf kunnen gratis advies krijgen over aanpassingen die bij hun situatie passen. Denk bijvoorbeeld aan nestkasten, hagen, fruitbomen of bloemen.

Hoe werkt het?

Een adviseur komt langs om de mogelijkheden te bespreken. Soms zijn kleine aanpassingen zoals het plaatsen van een nestkast voldoende. Op andere erven kunnen grotere veranderingen, zoals het aanplanten van hagen of bloemen, bijdragen aan een groener erf.

Als uw erf geschikt blijkt, krijgt u planten en materialen thuisbezorgd. Het doel is om de natuur in het buitengebied van Goirle te versterken en dieren meer kansen te geven.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich tot 31 december 2027 aanmelden. Daarna wordt bekeken of hun erf mee kan doen. Meer informatie over het project is te vinden via de website van Brabants Landschap.