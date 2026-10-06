Vrouw rijdt op A58 in het donker en in dichte mist, zonder verlichting

Een vrouw (44) uit Bussum is dinsdagochtend opgepakt op de A58. De vrouw reed 's ochtends vroeg bij Bergen op Zoom zonder verlichting in de dichte mist. Ze bleek ook onder invloed van drugs: de automobilist testte positief op amfetamine.

De politie kreeg verschillende meldingen over een automobilist zonder verlichting op de A58 bij Bergen op Zoom. Andere bestuurders probeerden de vrouw te waarschuwen door met hun lampen te seinen en te claxonneren, maar ze reageerde niet.

Eén bestuurder zei zelfs dat hij naast de auto van de vrouw was gaan rijden en haar door het geopende raampje had toegeschreeuwd. Er kwam volgens hem totaal geen reactie van de vrouw: ze had een capuchon op en bleef stoïcijns voor zich uit kijken.

De politie kon de vrouw uiteindelijk van de weg halen in het Zeeuwse Kapelle. Agenten spraken haar aan en wilden een blaastest doen, maar dat weigerde ze. Aan een speekseltest wilde ze wel meewerken.

Ze bleek positief te testen op het gebruik van amfetamine. De vrouw is aangehouden en overgebracht naar een politiecel waar ze wordt gehoord.