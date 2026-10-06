Motorrijder gewond: motor botst eerst met bestelbus en daarna met auto

Een motorrijder is dinsdagochtend gewond geraakt in Dongen. Eerst botste de motorrijder met een bestelbus die wilde afslaan. En na die klap botste de motorrijder frontaal met een auto.

De botsingen gebeurden rond half twaalf op het Noorderland. De bestelbus probeerde af te slaan vanaf de Windmolenweg en botste daar met de motor. Daarna botste de motor op een tegemoetkomende auto.

Een ambulance kwam naar de plek van de ongelukken en bracht de motorrijder naar het ziekenhuis. De politie sloot de straat af en sprak met getuigen. De precieze oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.