Open Dag Bergen op Zoom: kijkje achter de schermen

De gemeente Bergen op Zoom opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Dag. Bezoekers kunnen op diverse locaties een kijkje nemen achter de schermen. Er zijn activiteiten voor jong en oud, met speciale aandacht voor kinderen. Het evenement duurt van tien tot drie uur ’s middags.

Gevonden voor jou

Op verschillende locaties in Bergen op Zoom krijgen inwoners de kans om te zien wat de gemeente dagelijks doet. Zo is er een rondleiding op de gemeentewerf aan de Blankenweg, waar medewerkers demonstraties geven met voertuigen en werkzaamheden. Vooral voor kinderen is dit een leuke ervaring.

In het historische Stadhuis op de Grote Markt ontdekken bezoekers hoe de gemeenteraad werkt en kunnen zij deelnemen aan een interactief programma. Stadsgidsen geven rondleidingen en kinderen kunnen meedoen aan een speurtocht of meer leren over de kinderburgemeester.

Kijkje bij de Havendienst

Bij de Havendienst aan de van Konijnenburgweg is er een unieke kans om de werking van de Burgemeester Peterssluis te zien. Hier worden rondleidingen gegeven op vaste tijden: om tien, elf, één en twee uur. Vooraf reserveren is niet mogelijk, dus wie mee wil, moet op tijd zijn.

Op het Stadskantoor aan de Jacob Obrechtlaan draait het om ontmoeting en verbinding. Bezoekers kunnen in gesprek met wethouders, ambtenaren en de burgemeester. Kinderen mogen hun lievelingsknuffel inschrijven in een speciaal geboorteregister, of meedoen met activiteiten zoals een speurtocht naar de Paarse Krokodil.

VVV en goodiebags

Ook de VVV Brabantse Wal doet mee aan de Open Dag. Inwoners kunnen hier een leuke goodiebag ophalen. De VVV is gevestigd aan de Steenbergsestraat in Bergen op Zoom.

De Open Dag vindt plaats op zaterdag 10 oktober van tien tot drie uur en is geschikt voor het hele gezin. Meer informatie over het programma is te vinden op de website van de gemeente.