Themabijeenkomst verduurzaming monumenten in Helmond

Op vrijdag 13 oktober organiseert EnergieHuis Slim Wonen een speciale avond over het verduurzamen van monumenten. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van het Jan van Brabant College in Helmond. Monumenteigenaren krijgen praktische informatie over onderhoud en energiebesparende maatregelen. De toegang is gratis, maar vooraf reserveren is nodig.

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Monumenteigenaren in Helmond en omliggende gemeenten krijgen steeds vaker te maken met regels rond energie en verduurzaming. De energielabelplicht en het maken van een verbeterplan zijn onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan bod komen. Ook wordt besproken welke maatregelen zijn toegestaan en wanneer een vergunning nodig is.

De avond maakt deel uit van de Week van het Onderhoud en wordt georganiseerd door EnergieHuis Slim Wonen, samen met Monumentenwacht Brabant en de peelgemeenten. Tijdens de bijeenkomst deelt een monumenteigenaar uit de regio zijn ervaringen. Hij bespreekt welke keuzes hij maakte en wat hij achteraf anders zou doen.

Informatiemarkt na afloop

Na het programma is er een informatiemarkt. Deskundigen en gemeenten staan klaar om vragen te beantwoorden en advies te geven over specifieke situaties. Het evenement biedt zo een kans om onderhoud en verduurzaming slim te combineren.

Locatie en tijden

De bijeenkomst vindt plaats in de aula van het Jan van Brabant College, Molenstraat in Helmond. Dit voormalig kerkgebouw is zelf ook een monument. Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee klaar, en om 19.30 uur start het programma. De toegang is gratis, maar een reservering via de website van EnergieHuis Slim Wonen is verplicht.

EnergieHuis Slim Wonen is het energieloket van Helmond, Asten, Someren, Deurne, Nuenen, Gemert-Bakel en Geldrop-Mierlo. Samen met de betrokken gemeenten en Monumentenwacht Brabant willen zij eigenaren van monumenten helpen bij verduurzaming en onderhoud.