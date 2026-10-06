Ontbijtsessie in Bladel over verduurzamen bedrijfspanden

Ondernemers in Bladel krijgen op 3 november praktische tips om hun bedrijfspand te verduurzamen. De bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapscentrum BRUIS en wordt gecombineerd met een ontbijt.

Gevonden voor jou

Tijdens de sessie leren ondernemers welke stappen ze zelf kunnen zetten om energie te besparen en hun pand duurzamer te maken. Er wordt besproken welke rol de vastgoedeigenaar kan spelen en wat verduurzamingsmaatregelen opleveren. Ook komen subsidies en financieringsmogelijkheden aan bod.

De bijeenkomst biedt niet alleen informatie, maar is ook bedoeld om ervaringen te delen. Ondernemers kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen en welke ondersteuning ze nodig hebben van de gemeente. Deze input helpt Bladel om beter in te spelen op de behoeften van ondernemers.

Praktische details

De ontbijtsessie vindt plaats op dinsdag 3 november 2026 van half acht tot negen uur ’s ochtends. Vanaf kwart over zeven is er inloop. De locatie is gemeenschapscentrum BRUIS aan de Markt 6 in Bladel.