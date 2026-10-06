Gemert-Bakel zet 210 bladkorven neer binnen bebouwde kom

De gemeente Gemert-Bakel heeft 210 bladkorven geplaatst binnen de bebouwde kom. In het buitengebied komen geen korven, daar is voldoende ruimte om bladeren zelf te composteren. Vanaf maandag 12 oktober rijdt dagelijks een bladzuigwagen om de korven te legen en bladhopen op te ruimen. Op 14 december worden de korven weer verwijderd.

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De bladkorven zijn bedoeld om het gevallen blad van gemeentelijke bomen in de openbare ruimte op te vangen. Ze staan op plekken waar de bladzuigwagen veilig kan komen om de korven leeg te halen. De gemeente vraagt inwoners de korven niet te verplaatsen, omdat dit het ophalen van bladeren belemmert. Wanneer dit toch gebeurt, kan de gemeente besluiten de korf te verwijderen.

Niet alle korven blijven gedurende de hele periode op dezelfde plek. In straten waar het blad eerder valt, worden de korven eerst geplaatst en daarna mogelijk verplaatst naar andere locaties. Voor wie geen korf in de buurt heeft, is het mogelijk om bladeren op een hoop te vegen aan de rand van de straat. De bladzuigwagen ruimt deze hopen ook op.

Blad alleen, geen ander afval

De korven zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren van gemeentelijke bomen. Als er takken of ander groenafval in wordt gestort, kan de bladzuiger deze niet legen. Bij herhaald misbruik kan de gemeente besluiten de korf weg te halen. Naast het legen van de korven haalt de bladzuigwagen ook hopen bladeren op.

De bladzuigwagen rijdt vanaf maandag 12 oktober volgens een vast schema. Op maandag worden korven geleegd in Elsendorp, Handel, Gemert en De Mortel. Dinsdag en woensdag haalt de wagen bladhopen op in respectievelijk Gemert en Bakel/Milheeze. Donderdag en vrijdag zijn andere dorpen aan de beurt. Vanaf maandag 14 december stopt de gemeente met het opruimen van bladeren en worden alle korven weer weggehaald.

Zelf composteren in buitengebied

In het buitengebied plaatst de gemeente geen korven. Inwoners kunnen hier zelf bladeren composteren. Dit is duurzaam en biedt goede overwinteringsplekken voor insecten en kleine dieren. Wie binnen de bebouwde kom zelf een korf maakt, moet zorgen dat deze op een plek staat waar de bladzuigwagen makkelijk bij kan. Denk hierbij aan verkeersveiligheid en een locatie zonder nabijheid van bomen.

Bladeren tussen planten vormen bovendien een natuurlijke beschermlaag voor de bodem. Het helpt vocht vast te houden, biedt schuilplekken voor insecten en kleine dieren, en voedt de bodem met organisch materiaal. Dit draagt bij aan een gezonde biodiversiteit en stimuleert de groei van planten.