Afscheid vereeuwigd op de muur: 'Ook stoere militairen huilen'

Stoere militairen huilen ook. Stephan Palaster weet dat als geen ander. Voor zijn missies nam hij op Vliegbasis Eindhoven afscheid van zijn jonge kinderen. Nu is juist op die plek een muurschildering gemaakt als eerbetoon aan militairen, hun emoties en het thuisfront. Ook Stephan is vereeuwigd. De muurschildering is dinsdag opgeleverd.

Rogier van Son Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Op de muurschilderingen zie je vier militairen van achteren, terwijl ze afscheid nemen van de mensen die ze achterlaten. Je ziet een vader die afscheid neemt van zijn kind en twee geliefden die afscheid nemen. Voor heel even krijgen we een inkijkje in een andere wereld, want de hal is niet vrij toegankelijk voor publiek. Militairen die op missie of oefening gaan, vertrekken hier. Stephan ging op missie naar Afghanistan, Afrika en Bosnië. Dat dit afscheid heel zwaar kan zijn, weet hij maar al te goed. "We kunnen wel zeggen dat militairen allemaal heel stoer zijn, maar ook wij huilen. De eerste keer op missie in Afghanistan wisten we helemaal niet wat we daar zouden aantreffen. Dan ga je niet alleen vier tot zes maanden van huis, maar je weet ook niet in welke hoedanigheid je terug gaat komen. Lichamelijk of geestelijk. Dat maakt een afscheid natuurlijk ook extra zwaar."

De muurschildering op Vliegbasis Eindhoven (foto: Rogier van Son).

Er zijn ook militairen die thuis afscheid nemen, maar Stephan wilde dat altijd in de hal van de vliegbasis doen. "Ik vond het heel erg belangrijk dat mijn kinderen mij zagen weggaan en zagen terugkomen. Zo zat er een duidelijk begin en een einde aan. Een kind kan op die manier rekenen. 'Nog zoveel dagen en dan komt papa terug met het vliegtuig en dan gaan we weer naar de hal.' Op die manier heb ik het altijd aangepakt."

Een deel van de muurschildering in de aankomst- en vertrekhal van Vliegbasis Eindhoven (foto: Rogier van Son).

"Het is natuurlijk sowieso een heel rare situatie als je zo lang weg bent van mensen voor wie je het eigenlijk allemaal doet. Je naaste familieleden. Bij het afscheid van de kinderen werd er veel gehuild." Maar ook de thuiskomst is na zoveel maanden in dezelfde hal. "Dan weet je natuurlijk dat je je geliefden weer gaat zien. Dan loop je door de hal en vervolgens springt je kind weer om je nek. Dat is eigenlijk toch wel een van de mooiste dingen die je als man of vrouw mee kunt maken."

Links op de muurschildering staat Stephan Palaster afgebeeld (foto: Rogier van Son).

Stephan staat zelf helemaal links op de afbeelding. Hij is blij dat er nu een afbeelding is gekomen. "Want het gaat natuurlijk niet alleen om de militair, maar ook om het thuisfront. Elke militair die op missie gaat, heeft natuurlijk een thuisfront. Daar mag ook weleens waardering voor komen. In het verleden is daar denk ik te weinig waardering voor geweest."

Stephan Palaster bij de muurschildering (foto: Rogier van Son).