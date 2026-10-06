Afscheid vereeuwigd op de muur: 'Ook stoere militairen huilen'
Stoere militairen huilen ook. Stephan Palaster weet dat als geen ander. Voor zijn missies nam hij op Vliegbasis Eindhoven afscheid van zijn jonge kinderen. Nu is juist op die plek een muurschildering gemaakt als eerbetoon aan militairen, hun emoties en het thuisfront. Ook Stephan is vereeuwigd. De muurschildering is dinsdag opgeleverd.
Op de muurschilderingen zie je vier militairen van achteren, terwijl ze afscheid nemen van de mensen die ze achterlaten. Je ziet een vader die afscheid neemt van zijn kind en twee geliefden die afscheid nemen. Voor heel even krijgen we een inkijkje in een andere wereld, want de hal is niet vrij toegankelijk voor publiek.
Militairen die op missie of oefening gaan, vertrekken hier. Stephan ging op missie naar Afghanistan, Afrika en Bosnië. Dat dit afscheid heel zwaar kan zijn, weet hij maar al te goed. "We kunnen wel zeggen dat militairen allemaal heel stoer zijn, maar ook wij huilen. De eerste keer op missie in Afghanistan wisten we helemaal niet wat we daar zouden aantreffen. Dan ga je niet alleen vier tot zes maanden van huis, maar je weet ook niet in welke hoedanigheid je terug gaat komen. Lichamelijk of geestelijk. Dat maakt een afscheid natuurlijk ook extra zwaar."
Er zijn ook militairen die thuis afscheid nemen, maar Stephan wilde dat altijd in de hal van de vliegbasis doen. "Ik vond het heel erg belangrijk dat mijn kinderen mij zagen weggaan en zagen terugkomen. Zo zat er een duidelijk begin en een einde aan. Een kind kan op die manier rekenen. 'Nog zoveel dagen en dan komt papa terug met het vliegtuig en dan gaan we weer naar de hal.' Op die manier heb ik het altijd aangepakt."
"Het is natuurlijk sowieso een heel rare situatie als je zo lang weg bent van mensen voor wie je het eigenlijk allemaal doet. Je naaste familieleden. Bij het afscheid van de kinderen werd er veel gehuild."
Maar ook de thuiskomst is na zoveel maanden in dezelfde hal. "Dan weet je natuurlijk dat je je geliefden weer gaat zien. Dan loop je door de hal en vervolgens springt je kind weer om je nek. Dat is eigenlijk toch wel een van de mooiste dingen die je als man of vrouw mee kunt maken."
Stephan staat zelf helemaal links op de afbeelding. Hij is blij dat er nu een afbeelding is gekomen. "Want het gaat natuurlijk niet alleen om de militair, maar ook om het thuisfront. Elke militair die op missie gaat, heeft natuurlijk een thuisfront. Daar mag ook weleens waardering voor komen. In het verleden is daar denk ik te weinig waardering voor geweest."
Studio Giftig wilde eenheid
De muurschildering is gemaakt door Studio Giftig uit Veldhoven. Kaspar van Leek is een van de twee kunstenaars. "Je ziet een rij militairen schouder aan schouder staan. Ze zijn van de achterkant geportretteerd omdat we hiermee de eenheid willen laten zien. Het moeten geen specifieke personen zijn en dat gebeurt wel als je een gezicht laat zien. De militairen moeten hier symbool staan voor het geheel van iedereen die in het leger zit."
Daarnaast staan er ook geliefden op van wie ze afscheid nemen. "Ze hebben ook allemaal een privéleven waarvan afscheid wordt genomen."
"Je ziet vier militairen waarvan de eerste en de laatste zijn afgesneden. Het idee daarachter is dat het beeld doorloopt. Die suggestie wordt in ieder geval gewekt. Dat het onderdeel is van een groter geheel waarop hier wordt ingezoomd."