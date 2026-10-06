Grondwatermeter geplaatst in speeltuin Beek en Donk

In speeltuin De Ratel in Beek en Donk staat sinds kort een grondwatermeter. Met deze meter kun je zien hoe hoog het grondwater staat en hoe de grondwaterstand gedurende het jaar verandert.

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De grondwatermeter is geplaatst in samenwerking met provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas. Speeltuin De Ratel ligt op een dekzandrug, een hoger gelegen gebied. Hier fluctueert de grondwaterstand sterk door de seizoenen. Tijdens droge zomermaanden daalt het grondwater, terwijl het na een natte periode weer stijgt.

Gemiddeld staat het grondwater in het voorjaar op ongeveer een halve meter onder het maaiveld. De meter biedt inwoners van Beek en Donk nu de mogelijkheid om zelf te zien hoe de grondwaterstand verandert door het jaar heen.

Belang van regenwater vasthouden

Het vasthouden van regenwater is essentieel om het grondwater aan te vullen. Inwoners kunnen bijdragen door bijvoorbeeld tegels in de tuin te vervangen door planten of regenwater op te vangen in een regenton. Dit draagt bij aan een gezonde watervoorraad, wat belangrijk is voor natuur, landbouw en de leefomgeving.

De grondwatermeter bij speeltuin De Ratel maakt deel uit van een groter netwerk in Brabant. Dit netwerk moet het bewustzijn vergroten over het belang van voldoende grondwater. Volgens de initiatiefnemers is het een stap naar een duurzamere toekomst waarin het grondwater beter wordt beschermd.