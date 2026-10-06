Geen vuurwerkontheffingen in De Meierij

In De Meierij worden geen ontheffingen verleend voor het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling. Dat hebben de burgemeesters van vijf gemeenten besloten na overleg met politie en het Openbaar Ministerie.

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De gemeenten Boxtel, Heusden, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught hanteren dezelfde aanpak en geven geen uitzonderingen op het landelijke vuurwerkverbod. Dit besluit is genomen om de jaarwisseling veiliger en overzichtelijker te maken.

Het landelijke verbod biedt normaal gesproken de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen, bijvoorbeeld aan verenigingen of stichtingen. De burgemeesters van de betrokken gemeenten hebben echter vastgesteld dat dit voor de komende jaarwisseling niet op een veilige en praktische manier te organiseren is.

Regels zijn duidelijk

Door geen ontheffingen toe te staan, is het voor iedereen helder dat vuurwerk verboden is. Het Openbaar Ministerie en de politie ondersteunen deze aanpak. Dit maakt het makkelijker om toezicht te houden en hulpdiensten in te zetten waar dat nodig is.

De gezamenlijke beslissing van de gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie moet bijdragen aan een veilige, feestelijke en zorgeloze jaarwisseling voor alle inwoners van De Meierij.