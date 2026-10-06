Extra controles in blauwe parkeerzone Nuenen

Vanaf 16 oktober 2026 voert de gemeente Nuenen twee keer per week extra controles uit in de blauwe parkeerzone in het centrum. Dit gebeurt tot het einde van het jaar vanwege de toenemende drukte rondom de feestdagen.

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De blauwe parkeerzone is sinds eind 2019 van kracht in het grootste deel van het centrum van Nuenen. Na een eerdere evaluatie zijn enkele aanpassingen gedaan, waaronder het opheffen van de blauwe zone op het Vincent van Goghplein en de Margot Begemannstraat.

De gemeente benadrukt dat het belangrijk is om de regels van de blauwe zone goed na te leven. Vooral in het najaar, wanneer slecht weer ervoor zorgt dat meer mensen met de auto boodschappen doen, ontstaat er extra drukte. Ook de weken voor de feestdagen zorgen voor meer parkeerdruk.

Om hierop in te spelen, voert de gemeente vanaf 16 oktober tot en met het einde van het jaar twee keer per week een controleronde uit. Tijdens deze controles wordt gecheckt of automobilisten hun parkeerschijf correct gebruiken.

De extra controles hebben als doel om zowel inwoners als bezoekers van het centrum bewust te maken van het juiste gebruik van de blauwe zone. Hiermee wil de gemeente het parkeren in het centrum zo soepel mogelijk laten verlopen.