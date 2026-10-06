PSV-internationals keren terug na interlandperiode

De internationals van PSV keren langzaam terug na hun interlandverplichtingen. Onder hen waren spelers actief voor Oranje, Brazilië en Curaçao. Vrijdag wordt de competitie hervat en speelt PSV weer met een bijna complete selectie.

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De interlandperiode is voor de meeste PSV'ers voorbij. De internationals hebben wedstrijden gespeeld in diverse competities en oefenduels, en een klein deel komt dinsdagavond nog in actie. Vanaf vrijdag kan PSV weer met bijna alle spelers aan de slag.

Oranje

Voor Nederland kwamen Ruben van Bommel en Guus Til in actie. Ze speelden tegen Griekenland en Servië. In de laatste wedstrijd, in het Philips Stadion, won Oranje met 2-1 van Servië.

Brazilië

Mauro Júnior speelde voor Brazilië in twee oefenwedstrijden. Tegen Australië won Brazilië met 4-2, waarbij Mauro Júnior in de basis stond. In het eerdere duel tegen India gaf hij als invaller een assist.

Curaçao

Armando Obispo was belangrijk voor Curaçao, dat zich voor het eerst plaatste voor de kwartfinale van de CONCACAF Nations League. Hij speelde de hele wedstrijd tegen Trinidad en Tobago, die werd gewonnen met 2-1.

Kroatië

Ivan Perišić speelde een zware wedstrijd tegen Engeland, waarin Kroatië met 0-7 verloor. Dinsdagavond staat de laatste interland tegen Spanje op het programma.

Overige internationals

Ook andere PSV-spelers kwamen in actie. Zo speelde Esmir Bajraktarević voor Bosnië en Herzegovina en gaf hij twee assists. Sergiñio Dest startte in de basis voor de Verenigde Staten en was belangrijk met een voorzet. Fabian Merién speelde voor Oranje O19, maar verloor beide oefenwedstrijden.

Vrijdag staat PSV weer op het veld om de competitie te hervatten. Met de terugkeer van de internationals is de selectie bijna compleet.