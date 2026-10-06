Begroting Sint-Michielsgestel 2027: focus op woningbouw en sociale basis

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Het college legt de focus op woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en een sterke sociale basis. Ook wordt de openbare ruimte toekomstbestendig gemaakt en plannen voor kleinschalige opvang uitgewerkt.

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In de begroting voor 2027 kiest Sint-Michielsgestel bewust voor een aanpak die dicht bij de inwoners staat. Het college richt zich op onderwerpen die de gemeenschap het meest raken, zoals betaalbare woningen en sociale voorzieningen. Deze prioriteiten zijn een antwoord op de maatschappelijke uitdagingen, stijgende kosten en onzekerheid over de financiële steun van het Rijk.

Naast woningbouw en sociale voorzieningen besteedt de gemeente aandacht aan een toekomstbestendige openbare ruimte. Hierbij gaat het om het verbeteren van de leefbaarheid en duurzaamheid van de omgeving. Daarnaast werkt Sint-Michielsgestel samen met inwoners en de gemeenteraad om plannen voor kleinschalige opvang zorgvuldig vorm te geven.

Het college benadrukt dat daadkrachtige uitvoering van de plannen belangrijk is. Door duidelijke keuzes te maken, wil de gemeente inspelen op de behoeften van haar inwoners. De begroting voor 2027 biedt daarmee een basis voor de komende jaren.