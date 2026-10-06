Vrijwilligers Valkenswaard krijgen cadeaubon als dank

Vrijwilligers in Valkenswaard ontvangen een cadeaubon van tien euro als waardering voor hun inzet. De gemeente heeft samen met lokale organisaties deze actie opgezet. Bestuurders kunnen hun vrijwilligers aanmelden van 8 tot en met 25 oktober. De bonnen worden uitgereikt op 7 december tijdens een speciale bijeenkomst.

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Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het verenigingsleven in Valkenswaard. Om hen te bedanken, biedt de gemeente Valkenswaard samen met Sportief Valkenswaard en de Vrijwilligerscentrale van Cordaad Welzijn een cadeaubon ter waarde van tien euro aan. De actie is onderdeel van het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger 2026.

De waardering is bedoeld voor inwoners die zich actief en regelmatig inzetten voor een vereniging of stichting. Dit kan bijvoorbeeld door trainingen te verzorgen, activiteiten te organiseren of bestuurswerk te doen. Vrijwilligers die werken voor professionele organisaties vallen buiten deze actie.

1500 cadeaubonnen beschikbaar

Er zijn 1.500 cadeaubonnen beschikbaar. Verenigingen en stichtingen kunnen hun vrijwilligers aanmelden van 8 tot en met 25 oktober. Hiervoor is een online formulier beschikbaar, maar de bonnen worden verdeeld volgens het principe: op = op.

Bijeenkomst op 7 december

De cadeaubonnen worden uitgereikt tijdens een netwerkbijeenkomst op maandag 7 december, vlak voor de Dag van de Vrijwilliger. Verenigingen en stichtingen kunnen één of twee vertegenwoordigers sturen om de bonnen op te halen en deze vervolgens aan hun vrijwilligers te overhandigen. Details over de locatie en het programma volgen later.

Met deze actie willen de betrokken organisaties laten zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de samenleving in Valkenswaard. Ze hopen zoveel mogelijk vrijwilligers in het zonnetje te zetten en hen een blijk van waardering te geven.