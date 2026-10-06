Bladel nodigt inwoners uit voor Duurzame Huizen Route

De gemeente Bladel doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route en roept inwoners op om hun ervaringen met duurzame woningmaatregelen te delen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld isolatie, warmtepompen of thuisbatterijen.

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Met het delen van ervaringen kunnen inwoners anderen inspireren om hun woning te verduurzamen. Acht huiseigenaren uit Bladel hebben hun woning al aangemeld voor de Duurzame Huizen Route. De gemeente hoopt dat meer mensen zich aansluiten.

Wie zijn woning aanmeldt, krijgt een eigen profiel op de website van de Nationale Duurzame Huizen Route. Hier kunnen huiseigenaren aangeven welke maatregelen ze hebben genomen en wat hun ervaringen zijn. Dit profiel biedt anderen de mogelijkheid om vragen te stellen of een afspraak te maken voor een bezoek.

Open dagen in oktober en november

Tijdens de open dagen op zaterdag 31 oktober en zaterdag 7 november kunnen deelnemers hun woning openstellen voor bezoekers. Ze kiezen zelf welke dag(en) ze meedoen, hoe laat ze mensen ontvangen en hoeveel bezoekers welkom zijn.

Deelname aan de Duurzame Huizen Route is gratis. Inwoners van Bladel kunnen zelf bepalen welke informatie ze delen en of ze hun woning daadwerkelijk willen openstellen.