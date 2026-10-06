Onderzoek TU Eindhoven: wat ouderen nodig hebben in hun wijk

Wetenschappers van de TU Eindhoven hebben onderzocht wat 70-plussers nodig hebben in hun leefomgeving. Het onderzoek laat zien dat rust, natuur, veiligheid en de aanwezigheid van anderen cruciaal zijn voor ontspanning. De inzichten helpen ontwerpers van openbare ruimtes beter in te spelen op de behoeften van ouderen.

Gevonden voor jou

Anne Grave, promovendus aan de Technische Universiteit Eindhoven, heeft de leefomgeving van ouderen onder de loep genomen. Ze sprak met veertig 70-plussers en analyseerde hun voorkeuren voor ontspanningsplekken. Daarbij maakte ze gebruik van diepte-interviews en liet ze ouderen virtueel door hun wijk wandelen, zodat ze hun favoriete plekken konden aanwijzen.

Uit het onderzoek blijkt dat ouderen graag groene en rustige plekken opzoeken, maar niet volledig afgezonderd willen zijn. Ze voelen zich prettig als er iets te zien of te beleven is, zoals een terras of mensen die langslopen. Een bankje op een goed gekozen plek speelt hierbij een belangrijke rol. Het moet uitnodigen om even te zitten en niet zomaar ergens neergezet zijn.

Sociale interactie

Grave ontdekte ook dat sociale interactie belangrijk is voor ouderen, maar vaak op een indirecte manier. Ze willen niet per se gesprekken voeren, maar wel het gevoel hebben dat er mensen in de buurt zijn. Dit versterkt hun gevoel van veiligheid en verbondenheid met de samenleving.

Een online vragenlijst, ingevuld door 301 ouderen, bevestigde dat buitenruimtes met groen, openheid en terrassen populair zijn. Deze plekken helpen ouderen om stress te verminderen en hun mentale gezondheid te verbeteren. Lang thuis blijven kan juist stress veroorzaken door huishoudelijke taken of confronterende herinneringen.

Inspiratie voor ontwerpers

Grave hoopt met haar onderzoek ontwerpers van openbare ruimtes te inspireren om samen te werken met experts in ouderenkunde en omgevingspsychologie. Door de samenwerking tussen deze disciplines kunnen leefomgevingen beter aansluiten bij de veranderende behoeften van ouderen, die steeds langer zelfstandig blijven wonen.

De inzichten uit het onderzoek dragen bij aan het ontwerpen van buurten waarin ouderen zich niet alleen ontspannen, maar ook verbonden voelen met hun omgeving. Dit maakt het werk van Grave een waardevolle bijdrage aan de inrichting van openbare ruimtes in Nederland.