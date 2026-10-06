Stroomstoring in Roosendaal: oorzaak nog onbekend

In Roosendaal is sinds kwart voor vijf vanmiddag een stroomstoring aan de gang. De oorzaak is nog niet bekend en het is nog onduidelijk hoeveel adressen zijn getroffen.

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De netbeheerder is bezig om de storing op te lossen. Naar verwachting zal de stroom rond acht uur vanavond weer terug zijn. Het getroffen gebied ligt onder andere in postcodegebied 4701JR.

De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.