Bereikbaarheid tijdens ASML Marathon in Eindhoven

Zaterdag 10 en zondag 11 oktober is Eindhoven minder goed bereikbaar door de ASML Marathon. Veel straten zijn tijdelijk afgesloten en busdiensten rijden aangepast. Reizen met het openbaar vervoer wordt aangeraden.

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De ASML Marathon vindt plaats in het centrum van Eindhoven. Dit gebied ligt op loopafstand van het trein- en busstation. Organisatoren adviseren bezoekers daarom om met de trein of bus te komen. Reisinformatie kun je vinden via 9292.nl en ns.nl.

Door de marathon zijn veel straten tijdelijk afgesloten. Een volledig overzicht van de wegafsluitingen is beschikbaar op de website van de gemeente Eindhoven. Ook zijn er wijzigingen in de dienstregeling van busvervoerder Hermes. Sommige lijnen rijden niet of hebben vertragingen. Details hierover staan op de website van Hermes.

Fietsenstalling beperkt toegankelijk

Op zondag 11 oktober opent de fietsenstalling aan het 18 Septemberplein pas om vijf uur ’s middags. Tot die tijd is het alleen mogelijk om fietsen op te halen, maar niet om ze daar te stallen.

Meer informatie over het evenement, zoals overzichtskaarten van het parcours en de starttijden van verschillende afstanden, is te vinden op de website van de ASML Marathon Eindhoven.