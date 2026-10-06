Gemeente bedankt zwerfafvalpakkers met gezellige middag

De gemeente heeft donderdag haar zwerfafvalpakkers bedankt met een feestelijke middag. Door hun inzet blijven straten, bermen en plantsoenen schoon. De wethouder sprak hen toe en er was ruimte voor spel en gezelligheid.

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In de gemeente werden donderdag de zwerfafvalpakkers in het zonnetje gezet. Zij zorgen er dagelijks voor dat de omgeving schoon en leefbaar blijft. Tijdens een speciale bedankmiddag kregen zij waardering voor hun werk.

De wethouder sprak de aanwezigen persoonlijk toe en prees hun enthousiasme en betrokkenheid. Na de toespraak was er volop tijd voor ontmoeting en plezier. Sommigen deden mee aan oud-Hollandse spelen, terwijl anderen gezellig bijpraatten met collega’s.

De middag stond helemaal in het teken van waardering voor de vrijwilligers. Het was een geslaagde bijeenkomst met een ontspannen sfeer. Dankzij hun inzet blijft de gemeente een fijne plek om te wonen.