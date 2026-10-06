Een spookauto en valse paspoorten voor Bolle Jos: dit gebeurde vandaag

Een spookauto die al jarenlang onaangeraakt in Roosendaal staat en een Duitse ambtenaar die drie valse identiteitsbewijzen leverde aan Bolle Jos. Dit zijn de vijf verhalen die je deze dinsdag niet mag missen.

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Al jaren staat een witte Skoda geparkeerd bij het huis van Louis de Vos (84) in Roosendaal, en de buurt is er behoorlijk klaar mee. De auto staat er zo lang dat er inmiddels onkruid en mos omheen groeit. Louis heeft al talloze keren de gemeente gebeld, maar die kan weinig doen: de auto is niet in overtreding en geen wrak, dus er is geen juridische grondslag om hem weg te slepen. Hier lees je het hele verhaal:

Lees ook Al jaren staat er een spookauto voor de deur van Louis (84) in Roosendaal

Een Duitse ambtenaar kreeg vorige week een voorwaardelijke celstraf van een jaar en tien maanden voor het leveren van valse paspoorten aan criminelen, onder wie Bolle Jos. De Bredase drugscrimineel kreeg tussen 2018 en 2020 drie valse identiteitsbewijzen met de namen Daniel Ernst, Jacob Conrad en Willem Baumer. Vanessa P., die als medewerker van de gemeente Keulen in totaal 35 valse paspoorten afgaf, zegt onder druk te zijn gezet door haar ex-vriend. Bij een huiszoeking vond de politie 78.000 euro contant geld, dat in beslag werd genomen.

Lees hier haar verhaal:

Lees ook Duitse ambtenaar regelde drie valse paspoorten voor Bolle Jos

Omroep Brabant is de officiële rampenzender van de provincie en blijft uitzenden zelfs als alles uitvalt. Bij een grote calamiteit zoals een brand of langdurige stroomstoring draait de studio op een noodaggregaat, waardoor de radio blijft werken als televisie, internet en mobiele netwerken plat liggen. Radiochef Maarten Kortlever adviseert Brabanders om een noodradio op batterijen in huis te hebben en alvast in te stellen op de juiste FM-frequentie. Check het verhaal hier:

Lees ook Waarom jij in een noodsituatie op Omroep Brabant kan rekenen

Achttien Bredase evenementenorganisaties hebben de krachten gebundeld tegen de forse verhoging van evenementenleges met gemiddeld 112 procent. Van grote festivals als Breda Jazz en Breda Live tot carnavalsorganisaties: ze eisen allemaal volledige openheid over hoe de prijsstijging tot stand is gekomen. Voor een groot C-evenement stijgen de kosten van ruim 17.000 euro naar bijna 37.000 euro. De organisatoren willen eerst inzage in alle kosten voordat ze gaan praten over welk deel zij zouden moeten betalen. Lees hun verhaal hier:

Lees ook Evenementen Breda slaan handen ineen tegen forse prijsstijging

Tot slot nog een overzicht van werknemers die ontslagen werden maar uiteindelijk hun gelijk kregen bij de rechter. Een uitzendkracht die werd verdacht van het stelen van twee boxershorts krijgt ruim tienduizend euro, Stephanie uit Den Bosch die zich ziek meldde voor een bruiloft mocht niet ontslagen worden omdat ze arbeidsongeschikt was, en een hoofddocent van de TU/e kreeg met terugwerkende kracht zijn baan terug. Ook een 14-jarige jongen die niet kwam opdagen voor zijn bijbaantje bij een slagerij en een oud-keeper van NAC Breda die als stadionbeheerder werkte, kregen van de rechter gelijk. Hier lees je hun verhalen: