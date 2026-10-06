Veiligheidsdag in Best met politie en brandweer

Op zaterdag 31 oktober organiseert Best een Veiligheidsdag. Bij de brandweerkazerne aan de Willem de Zwijgerweg zijn er van elf tot drie uur demonstraties en activiteiten voor jong en oud.

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Bezoekers krijgen tijdens de Veiligheidsdag de kans om politieagenten, brandweermensen en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) te ontmoeten. Ook worden er demonstraties gegeven en kun je leren hoe je een drugslab herkent.

De brandweerkazerne aan de Willem de Zwijgerweg 1a in Best is de locatie voor het evenement. Er wordt gevraagd zoveel mogelijk met de fiets te komen, omdat er maar een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar is.

De toegang tot de Veiligheidsdag is gratis. Het evenement loopt van elf uur ’s ochtends tot drie uur ’s middags. De organisatie benadrukt dat het doel is om samen te werken aan een veiligere omgeving.