Nationale Wecycleweek: oude apparaten inleveren

Van 12 tot en met 18 oktober staat de Nationale Wecycleweek in het teken van het apart inleveren van oude apparaten, lampen en lege batterijen. Dit helpt om grondstoffen te hergebruiken en voorkomt brandgevaar door verkeerd weggegooide batterijen.

Gevonden voor jou

Tijdens de Nationale Wecycleweek wordt extra aandacht gevraagd voor het verantwoord inleveren van afgedankte apparaten, lege batterijen en kapotte lampen. Deze materialen kunnen worden ingeleverd bij een milieustraat of een speciaal Wecycle-inleverpunt.

Door deze spullen apart in te leveren, kunnen onderdelen en grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar verkleint ook de kans op brand door batterijen die in het restafval terechtkomen.

Inleverpunten in Best

In Best kun je gratis oude apparaten, kabels, elektrische tandenborstels, opladers, lege batterijen en kapotte lampen kwijt bij een Wecycle-inleverpunt. Op de website van Wecycle staat een overzicht van alle inleverpunten en wat je daar precies kunt afgeven.

De Nationale Wecycleweek loopt van donderdag 12 tot en met woensdag 18 oktober.