Finalemaand NK Tegelwippen begonnen in Best

De finalemaand van het NK Tegelwippen is gestart. In Best roept de gemeente inwoners op om nog één maand tegels te vervangen door groen. Dit is een ideaal moment om planten in de tuin te zetten.

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Het NK Tegelwippen heeft oktober uitgeroepen tot finalemaand. Na een warme en droge zomer is nu de perfecte periode aangebroken om tuinen te vergroenen. In het najaar is de bodem warm en vochtig, waardoor planten goed kunnen wortelen. Toch wordt deze tijd vaak over het hoofd gezien als geschikt moment om te planten.

De gemeente Best doet mee aan het NK Tegelwippen en moedigt inwoners aan om tegels uit hun tuin te halen. Het doel is om meer groen in de omgeving te creëren. Het NK Tegelwippen verwacht deze maand de 25 miljoenste tegel te zien verdwijnen. Degene die deze tegel wipt, ontvangt de Gouden Tuinkabouter en een tuinbon ter waarde van honderd euro.

Gratis tegeltaxi

Om inwoners extra te ondersteunen, heeft de gemeente Best een gratis tegeltaxi geregeld. Deze rijdt op 26 oktober en helpt bij het afvoeren van gewipte tegels. Meer informatie over de tegeltaxi is te vinden via de website van de gemeente.

Heb je tegels vervangen door groen? Dan kun je jouw bijdrage aanmelden via de website van het NK Tegelwippen. Zo draag je bij aan een groener Brabant en maak je kans op de speciale prijzen.