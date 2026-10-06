Nieuwe stroomkabels voor Batadorp en Breeven

Vanaf midden november start Enexis Netbeheer met het aanleggen van nieuwe stroomkabels in Batadorp en op bedrijventerrein Breeven in Best. Deze werkzaamheden duren tot midden mei 2027 en moeten zorgen voor een veilig en betrouwbaar elektriciteitsnet. Er gelden verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden.

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De uitbreiding en versterking van het elektriciteitsnet is nodig om de stroomvoorziening in Batadorp en Breeven toekomstbestendig te maken. Aannemer Hurkmans voert de werkzaamheden uit in opdracht van Enexis Netbeheer. Tijdens de aanleg van de kabels kunnen weggebruikers hinder ondervinden door omleidingen. Gele borden geven de actuele route aan.

Updates en informatie

Omwonenden worden via de BouwApp regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang. Deze app is gratis te downloaden en bevat updates over het project ‘Best-Breeven/Batadorp: Verzwaring stroomnet’. Daarnaast organiseert Hurkmans op 13 oktober een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij de bijeenkomst, dan ontvang je als bewoner twee brieven met aanvullende informatie. Ook kun je vragen stellen via e-mail of updates volgen via de BouwApp.

De werkzaamheden maken deel uit van een bredere energietransitie, waarbij het stroomnet wordt aangepast aan de toenemende vraag naar elektriciteit. Dit project moet ervoor zorgen dat de regio ook in de toekomst voldoende capaciteit heeft.