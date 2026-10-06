Lezing over buitengebieden Heeze krijgt vervolg

De lezing ‘De buitengebieden van Heeze’ wordt op zondag 25 oktober herhaald in dorpshuis ’t Perron. Dorpsgidsen Fred Guitjens en Ton Soons vertellen met foto’s en verhalen over de geschiedenis van oude gehuchten en buurtschappen.

Gevonden voor jou

Wegens groot succes krijgt de lezing over de buitengebieden van Heeze een vervolg. Tijdens deze bijeenkomst nemen gidsen Fred Guitjens en Ton Soons bezoekers mee door de geschiedenis van plekken zoals Kreijl, Kruis, Euvelwegen, Heezerenbosch, Kerkhof en de Rooien Hoek.

De gidsen vertellen over historische locaties, bijzondere bewoners en opmerkelijke gebeurtenissen die zich buiten de dorpskern hebben afgespeeld. Met hun eigen kijk en humor brengen zij het verleden van deze gebieden tot leven.

Verhalen en anekdotes

Bezoekers krijgen foto’s te zien en horen anekdotes over de achtergrond van deze gehuchten en buurtschappen. De lezing biedt een unieke kans om kennis te maken met een minder bekend deel van Heeze.

De lezing vindt plaats op zondag 25 oktober in dorpshuis ’t Perron. Het programma duurt van twee uur tot kwart over drie in de middag en de entree bedraagt 6 euro.