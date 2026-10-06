Efteling cancelt jubileumshow: 'Productioneel en financieel onverantwoord'

Een domper voor de Efteling: de reizende theatershow waarmee het park volgend jaar zijn 75-jarig jubileum zou vieren, gaat niet door. De kaartverkoop voor Darkride liep al een poosje.

"We betreuren de gevolgen voor iedereen die bij de productie betrokken is en voor bezoekers die al een kaartje hebben gekocht", schrijven theaterproducent Senf Producties en de Efteling . Bij de verdere uitwerking van de show bleek dat die 'productioneel en financieel niet op een verantwoorde manier kon worden voortgezet'.

De eerste try-out van Darkride stond gepland op 22 mei 2027 in Schiedam, de première zou plaatsvinden op 6 juni in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Daarna zou de show door meerdere zalen in Nederland en Vlaanderen trekken. Zo stonden onder meer Schouwburg Tilburg, het Theater aan de Parade en het Bredase Chassétheater op de speellijst.

De Efteling omschreef de voorstelling eerder als een "uniek, volwassen dansspektakel" en een "ode aan het kind in jezelf", met de beste dansers en acrobaten van Nederland.

De choreografie was in handen van Ed Wubbe, die jarenlang artistiek leider van Scapino Ballet Rotterdam was. Huiscomponist René Merkelbach zou bekende Eftelingmuziek bewerken voor de theatershow.

Bezoekers die al een kaartje hebben gekocht, krijgen dinsdag bericht over het schrappen van de theatershow.