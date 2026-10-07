Deze sportieve tandarts slaat drankjes over: 'Andere mindset dan vroeger'

Een paar dagen voor de Marathon Eindhoven 2021 stond ze nog in de kroeg en op zondag bleek ze de allersnelste. Een bizarre overwinning noemt ze het zelf, maar Bregje Smits (32) uit Eindhoven besloot het hardlopen vanaf dat moment serieuzer te nemen. Dat doet ze naast haar fulltime baan als tandarts. Momenteel bereidt ze zich voor op de marathon van Amsterdam, maar zondag loopt ze in Eindhoven de halve marathon voor de lol, als een soort familie-uitje.

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De winst van de marathon in Eindhoven kwam voor Smits in 2021 als een complete verrassing. “Er deden vanwege de nasleep van de coronaperiode geen Afrikaanse vrouwen mee, maar dat ik als studente won, was bizar. De overwinning was het resultaat van een beetje talent én plezier in hardlopen.” Ze besloot na de winst meer aandacht aan hardlopen te besteden. Zo liep ze eerst alleen duurlopen, maar vroeg ze toen begeleiding om te komen tot een gevarieerder hardloopschema. De trainingen combineert ze met haar baan als tandarts. “Ik wil fulltime blijven werken, alleen een topsportleven is niets voor mij. Deze combinatie brengt me lol, dat is het allerbelangrijkst.”

De pilsjes in de kroeg, zoals in 2021, slaat ze tegenwoordig in de periode voor een marathon over. Haar sociale leven staat in zo'n periode een tijdje op een laag pitje: “Ik train hard en let op mijn voeding, alcohol past daar niet bij. Een andere mindset dan ik vroeger gewend was. Maar straks na de marathon heb ik weer gezellige dingen op de kalender staan.” Smits zit momenteel in haar voorbereiding op de marathon van Amsterdam, op zondag 18 oktober. De marathon die voor haar vorig jaar geen succes werd. “Ik kreeg na 16 kilometer buikpijn en na 27 kilometer ben ik uitgestapt. Een week daarna heb ik gekeken welke marathon er op het programma stond, want ik voelde me goed. In Frankfurt liep ik vervolgens mijn persoonlijk record van 2.33.46. Die tijd wil ik graag nog eens verbreken.”

"Buikpijn is shit, maar niet shit genoeg om te stoppen."

Iedere dag trekt Smits met veel plezier haar hardloopschoenen aan. De buikpijn die ze vaak tijdens marathons krijgt, is wel frustrerend. “Iedereen heeft een zwakke plek. De een krijgt kramp, ik krijg last van mijn buik. Het zorgt ervoor dat ik op die momenten niet kan brengen wat ik in me heb. De reden van de klachten is onbekend, ik ben dingen aan het onderzoeken.” Zo neemt ze overdag gelletjes om te proberen haar buik eraan te laten wennen.

Marathon Eindhoven live bij Omroep Brabant De ASML Marathon Eindhoven 2026 start op zaterdag 10 oktober met onder meer de Urban Walk en de Kids Run. Op zondag 11 oktober worden de kwart-, de halve- en de hele marathon gelopen. Deze sportieve zondag is van 09.25 uur tot ongeveer 15.15 uur live te volgen via Brabant+, Omroep Brabant televisie, de website en de app. Zondagavond 11 oktober zie je vanaf 17.45 uur de hoogtepunten van de Marathon van Eindhoven op Omroep Brabant tv, de uitzending wordt elk uur herhaald.

Ondanks de klachten is ze niet van plan het rustiger aan te doen. “Ik zou zo graag een keer lekker willen lopen op het tempo dat ik wil en kan. De buikpijn is shit, maar niet shit genoeg om ermee te stoppen. Hardlopen geeft zo’n endorfine-kick, daar doe ik het voor.” In haar voorbereiding voor Amsterdam past de halve marathon in Eindhoven komende zondag. Een familie-uitje, want ze rent samen met haar vader Herman en twee zussen. “Dat wilde hij graag voor zijn 65ste verjaardag. Vroeger heb ik weleens een marathon met mijn vader gelopen, maar met z’n vieren is nog specialer. Voor mij is het puur voor de lol.”

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