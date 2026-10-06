Bex Welvaart nieuwe kinderburgemeester van Waalre

Bex Welvaart is dinsdag benoemd tot kinderburgemeester van Waalre. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Huis van Waalre nam de tienjarige het stokje over van Hannah, die afscheid nam na een jaar in deze rol. De verkiezing trok dit jaar veertien kandidaten.

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Het Huis van Waalre stond dinsdagmiddag in het teken van feest en een nieuw begin. Tijdens een bijeenkomst met kinderen, ouders, raadsleden en andere genodigden werd afscheid genomen van Hannah, de vorige kinderburgemeester. Vervolgens werd de tienjarige Bex Welvaart officieel benoemd tot haar opvolger.

De verkiezing kende dit jaar een grote belangstelling, met veertien kinderen die zich kandidaat stelden. Burgemeester Marcel Oosterveer bezocht voorafgaand aan de verkiezing alle basisscholen in Waalre om kinderen te motiveren deel te nemen. Tijdens de ceremonie werd Bex onthuld als nieuwe kinderburgemeester door samen met Hannah een grote poster naar voren te trekken.

Officiële keten omgehangen

Bex kreeg tijdens de bijeenkomst de officiële burgemeestersketen omgehangen en reageerde dolblij. Hij kijkt ernaar uit om samen met burgemeester Oosterveer op pad te gaan. De gemeente liet weten trots te zijn op alle deelnemers en op de nieuwe kinderburgemeester.

Alle kinderen die meededen aan de verkiezing ontvingen een certificaat en een goodiebag. Daarin zaten onder andere een bioscoopbon en een zakje snoep. Hannah ontving als dank voor haar inzet een trofee met persoonlijke gravering. Burgemeester Oosterveer sprak lovend over haar inzet en gaf aan dat ze de rol altijd serieus heeft genomen.

De kinderburgemeester speelt een belangrijke rol in Waalre, onder meer door kinderen een stem te geven in de gemeente. Bex Welvaart zal het komende jaar deze taak vervullen.