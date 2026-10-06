Helmond Sport organiseert informele avond voor supporters

Helmond Sport houdt op donderdag 22 oktober een informele bijeenkomst in het Supporterscafé. Supporters, vrijwilligers, sponsoren en andere betrokkenen zijn vanaf zeven uur ’s avonds welkom om samen terug te blikken op het seizoen en ideeën te delen.

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De bijeenkomst in Helmond is bedoeld om betrokkenen bij de club op een laagdrempelige manier samen te brengen. Het Supporterscafé, bij ingang 3, opent op donderdag 22 oktober om zeven uur ’s avonds de deuren. Aanmelden is niet nodig en iedereen die iets met Helmond Sport heeft, mag binnenlopen.

De avond biedt ruimte om elkaar te ontmoeten, gesprekken te voeren en samen terug te kijken op de eerste periode van het seizoen. Helmond Sport benadrukt dat het vooral draait om verbinding en gezelligheid. Bij binnenkomst wordt het eerste bittergarnituur door de club aangeboden.

Bekende gezichten aanwezig

David Golverdingen en Dirk-Jan Derksen, beiden betrokken bij Helmond Sport, zullen ook aanwezig zijn. Ze kiezen bewust voor een informele aanpak zonder podium of vast programma. Zo willen ze tussen de mensen staan, luisteren naar ideeën en samen praten over de toekomst van de club.

Volgens Helmond Sport draait de avond om het versterken van de band tussen alle betrokkenen. “Helmond Sport zijn we samen,” benadrukt de club. Het Supporterscafé is donderdagavond de plek voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. Schuif aan en buurt mee.