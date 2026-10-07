's Werelds grootste ballonspektakel: Frans vliegt tussen 500 luchtballonnen

Honderden kleurrijke luchtballonnen tegelijk in de lucht en iedere ochtend zo'n 100.000 mensen die komen kijken. Frans van Hooft (66) uit Schijndel is deze week op een bijzondere plek voor het International Balloon Fiesta. Met zijn eigen luchtballon doet hij voor de zesde keer mee aan dit grootste luchtballonnenfestival ter wereld. "Het is gewoon één groot feest."

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het International Balloon Fiesta wordt gehouden in Albuquerque in de Amerikaanse staat New Mexico. En zoals Amerikanen dat kunnen, wordt er flink uitgepakt. "Het is net zoals alles in Amerika: het moet allemaal groter en grootser", vertelt Frans vanuit de Verenigde Staten. Als het weer meezit, gaan iedere ochtend zo'n vijfhonderd luchtballonnen omhoog en dat trekt tienduizenden enthousiaste toeschouwers. Langs het terrein van het balonnenspektakel staat een lange straat vol kraampjes met eten, drinken en souvenirs.

De PH-Mia (foto: Frans van Hooft).

De ballon van Frans heeft een bijzondere naam: PH-Mia, vernoemd naar zijn kleindochter Mia. "Toen ze één jaar werd, heb ik haar deze ballon cadeau gedaan. Gelukkig mag ik er tot vandaag mee varen", grapt hij. Mia is inmiddels negen jaar en geïnteresseerd in de ballon van haar opa. Ze is ook al eens mee geweest. Vanaf haar zestiende zou ze zelf kunnen beginnen met het halen van haar brevet: "Wie weet haalt Mia dat ooit en eist ze de ballon op."

De liefde voor de ballonvaart begon bij Frans zelf ook al als kind. Als er een ballon overvloog, sprong zijn vader met hem in de auto om erachteraan te rijden. Veel later kreeg Frans een ballonvaart cadeau van zijn vrouw. "Sindsdien ben ik erin blijven plakken." Inmiddels heeft hij al 25 jaar zijn eigen brevet.

"Iedereen zwaait, iedereen lacht. Het is één groot feest."

Het is inmiddels de zesde keer dat Frans naar Albuquerque is afgereisd. Vooral het contact met de mensen trekt hem steeds opnieuw. Anders dan bij veel evenementen in Nederland mogen bezoekers hier gewoon tussen de ballonnen door lopen. "Je ziet heel vaak mensen die Nederlandse roots hebben. Die komen dan naar je ballon om dat te vertellen." En als hij ergens landt, staan mensen klaar om te helpen: "Iedereen zwaait, iedereen lacht. Het is gewoon één groot feest." Frans heeft er zelfs een soort tweede familie aan overgehouden in Albuquerque. Ruim twintig jaar geleden ontmoette hij er een lokale familie met wie hij altijd contact heeft gehouden. Zodra hij besluit weer naar het festival te komen, stuurt hij een berichtje. De familie neemt vervolgens de hele week vrij om Frans te helpen met zijn ballon. En natuurlijk stappen ze af en toe ook bij hem in.

Balloon Fiesta (foto: Frans van Hooft).



