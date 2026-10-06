Burgemeester Best ontbijt met leerlingen tijdens Burgemeestersontbijt

Burgemeester Rianne Donders-de Leest heeft samen met basisschoolleerlingen uit Best ontbeten tijdens het jaarlijkse Burgemeestersontbijt. Het evenement vond plaats in het gemeentehuis en stond in het teken van gezond eten.

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Het gemeentehuis van Best was vanochtend het decor voor het jaarlijkse Burgemeestersontbijt. Burgemeester Rianne Donders-de Leest ontving leerlingen van vier basisscholen: Kindcentrum De Kiezel, Kindcentrum Op 't Erf, Kindcentrum De Klimboom en Kindcentrum Antonius. Dit keer werd het ontbijt verzorgd door bakkerij Bekkers.

Tijdens het ontbijt spraken de burgemeester en de kinderen over het belang van gezond eten en een goed ontbijt. De tafel stond vol met volkorenbrood, groente, fruit, zuivel en ander gezond beleg. Voor de leerlingen was het een kans om allerlei vragen te stellen aan de burgemeester, wat zorgde voor levendige gesprekken.

Nationaal initiatief

Het Burgemeestersontbijt is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt, een initiatief dat in heel Nederland wordt gehouden. Het evenement valt binnen de Week van Ons Eten en heeft als doel om aandacht te vragen voor gezonde voeding. Door kinderen al jong te leren over gezonde keuzes, wordt gehoopt dat zij deze gewoontes meenemen naar de toekomst.

In Best is de traditie van het Burgemeestersontbijt een jaarlijks terugkerend moment. Volgens de burgemeester is het een gezellige en leerzame ochtend die niet alleen draait om eten, maar ook om het benadrukken van de waarde van een gezonde start van de dag.