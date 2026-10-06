Halderberge organiseert Woondagen over toekomstig wonen

De gemeente Halderberge organiseert Woondagen in oktober om inwoners te betrekken bij het volkshuisvestingsprogramma. Tijdens inloopbijeenkomsten in vijf dorpen kunnen inwoners hun ideeën en zorgen delen over wonen in hun omgeving.

Gevonden voor jou

Halderberge maakt een plan voor de toekomst van wonen in de gemeente. Eerder werd al onderzocht hoeveel en welke woningen er nodig zijn per dorp. Nu wil de gemeente ook horen wat er leeft bij de inwoners. De Woondagen bieden een laagdrempelige manier om mee te denken over onderwerpen zoals betaalbare woningen en het behoud van leefbaarheid.

In elk van de vijf dorpen van Halderberge wordt een inloopbijeenkomst gehouden. Inwoners kunnen binnenlopen wanneer zij willen tussen half vijf en half acht 's avonds. Aan de hand van praatplaten kunnen zij hun ideeën, zorgen en wensen bespreken. Er is geen vast programma, waardoor iedereen vrij is om zo lang te blijven als gewenst.

Data en locaties

De Woondagen vinden plaats op verschillende dagen en locaties:

- Stampersgat: dinsdag 13 oktober, Dorpshuis de Steiger.

- Bosschenhoofd: donderdag 15 oktober, Dorpshuis De Blokhut.

- Oudenbosch: dinsdag 27 oktober, Fidei et Arti.

- Oud Gastel: woensdag 28 oktober, Dorpshuis 't Veerhuis.

- Hoeven: donderdag 29 oktober, Dorpshuis Hoeven (Altaarzaal).

Inwoners die niet op de datum van hun eigen dorp kunnen, zijn welkom bij een Woondag in een ander dorp. De gesprekken gaan dan wel specifiek over het dorp waar die bijeenkomst plaatsvindt.

Met de input van inwoners wil Halderberge een plan maken dat aansluit bij de behoeften en wensen van de lokale gemeenschap. Zo hoopt de gemeente ervoor te zorgen dat iedereen prettig kan blijven wonen, nu en in de toekomst.