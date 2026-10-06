Gratis bezoek Risk Factory voor senioren

De gemeente Rucphen organiseert op vrijdag 11 december een gratis bezoek aan de Risk Factory. Senioren leren daar op een praktische manier hoe zij gezond en veilig kunnen leven.

Gevonden voor jou

Het belevingscentrum biedt een interactieve ervaring waarbij dagelijkse risico’s centraal staan. Onderwerpen zoals brandgevaar, hygiëne, online veiligheid en contact met hulpdiensten komen aan bod. Bezoekers krijgen inzicht in deze situaties en leren hoe zij hiermee om kunnen gaan.

Het programma duurt van twaalf tot drie uur ’s middags. Deelnemers vertrekken gezamenlijk met de bus vanaf het gemeentehuis in Rucphen. Het precieze tijdstip van vertrek wordt nog bekendgemaakt.

Gratis deelname

Deelname aan het bezoek is kosteloos. Senioren kunnen zich aanmelden via het e-mailadres dat door de gemeente is verstrekt. Na registratie ontvangen zij aanvullende informatie.

Meer details over de Risk Factory zijn te vinden op de officiële website van het belevingscentrum.