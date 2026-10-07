Man (45) rijdt met 134 kilometer per uur over de N279 en is rijbewijs kwijt

Een 45-jarige man uit Erp is dinsdagavond met 134 kilometer per uur over de N279 gereden bij Berlicum. Op die weg is de maximale toegestane snelheid 80 kilometer per uur. Toen de verkeerspolitie de automobilist controleerde bleek dat hij onder in vloed was van alcohol en drugs. Hij is daarna aangehouden.

De man weigerde vervolgens om bloed af te geven voor een verdere controle. Hij is in ieder geval voorlopig zijn rijbewijs kwijt en zal worden aangemeld voor een cursus bij het CBR.

Inhalen via de vluchtstrook

Het was dinsdag niet alleen raak in Berlicum, maar ook in Rosmalen zag de verkeerspolitie tijdens een controle een automobilist die de verkeersregels aan zijn laars lapte. De 73-jarige man uit Oss was op de A59 meerdere mensen via rechts over de vluchtstrook aan het inhalen toen hij werd gespot.

Volgens de politie was er afgelopen zomer ook al een melding over de man gedaan vanwege asociale rijgedrag. Hij krijgt een proces verbaal en mag ook een cursus bij het CBR gaan volgen.