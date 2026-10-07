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Explosief ontploft op auto in Eindhoven

Aangepast

Een zelfgemaakt explosief is woensdagochtend afgegaan op een geparkeerde auto in de Martijnlaan in Eindhoven. Rond kwart voor zes 's ochtends was in de omgeving een enorme knal te horen. In de voorruit van de auto ontstond door de explosie een groot gat.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het explosief bestond vermoedelijk uit een cobra en een plastic fles gevuld met benzine. Rond de auto hing woensdagochtend nog een sterke benzine lucht.

De auto is niet in brand gevlogen door de explosie. Wel is het voertuig flink beschadigd geraakt. De politie doet onderzoek en neemt een verklaring af van de eigenaar van de auto.

  • De voorruit raakte flinke beschadigd door het explosief (foto: Persbureau Heitink).
    De voorruit raakte flinke beschadigd door het explosief (foto: Persbureau Heitink).
  • Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.

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