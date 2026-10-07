Zelfgemaakt explosief ontploft op auto in Eindhoven

Een zelfgemaakt explosief is woensdagochtend afgegaan op een geparkeerde auto in de Martijnlaan in Eindhoven. Rond kwart voor zes 's ochtends was in de omgeving een enorme knal te horen. In de voorruit van de auto ontstond door de explosie een groot gat.

Het explosief bestond vermoedelijk uit een cobra en een plastic fles gevuld met benzine. Rond de auto hing woensdagochtend nog een sterke benzine lucht.

De auto is niet in brand gevlogen door de explosie. Wel is het voertuig flink beschadigd geraakt. De politie doet onderzoek en neemt een verklaring af van de eigenaar van de auto.