Condoleanceregister Paul Kagie geopend in Stadhuis Den Bosch

Vanaf woensdag 7 oktober kunnen inwoners in Den Bosch het condoleanceregister ter nagedachtenis aan Paul Kagie tekenen. Het register ligt in de hal van het Stadhuis aan de Markt. Dit kan tot en met zaterdag 10 oktober.

Gevonden voor jou

De gemeente Den Bosch heeft een condoleanceregister geopend om stil te staan bij het overlijden van Paul Kagie. Het register is vanaf woensdag 7 oktober om tien uur ’s ochtends beschikbaar in de hal van het Stadhuis, Markt 1.

Het condoleanceregister is toegankelijk tot en met zaterdag 10 oktober. Op woensdag is het Stadhuis geopend tot vijf uur ’s middags. Donderdag en vrijdag zijn de openingstijden van acht uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags, en op zaterdag van negen uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags.

Met het register wil de gemeenteraad en het college van B&W van Den Bosch iedereen de kans bieden om een laatste eer te bewijzen aan Paul Kagie. Het tekenen van het register is vrij toegankelijk voor iedereen.

Het Stadhuis aan de Markt is de locatie waar inwoners terechtkunnen om hun medeleven te betuigen. Het condoleanceregister is beschikbaar gedurende de genoemde openingstijden.