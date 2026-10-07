Subsidie voor woningisolatie in Oirschot: dit moet je weten

Inwoners van Oirschot met een slecht geïsoleerde woning kunnen subsidie aanvragen. Dit geldt voor huizen met een WOZ-waarde tot 551.000 euro en is bedoeld om isolatiemaatregelen te stimuleren.

Gevonden voor jou

De gemeente Oirschot heeft subsidie beschikbaar gesteld voor woningisolatie. Het gaat om eigenaren van woningen met een WOZ-waarde van maximaal 551.000 euro, peildatum 1 januari 2022. Deze regeling richt zich op slecht geïsoleerde huizen. Isolatiebedrijven zijn hiervan op de hoogte en kunnen bij je aanbellen om hun diensten aan te bieden.

De gemeente adviseert om bij een aanbieding van een isolatiebedrijf de tijd te nemen voor onderzoek. Vraag offertes op bij meerdere bedrijven en vergelijk prijzen, gebruikte materialen en garanties. Wees voorzichtig met aanbiedingen die alleen op die dag geldig zijn. Heb je toch iets ondertekend? Je hebt 14 dagen bedenktijd.

Onafhankelijk advies

Voor wie twijfelt over een offerte of advies wil, is er het Energieloket van KempenEnergie. Lokale vrijwilligers helpen je daar met het beoordelen van offertes en het bekijken van je woning. Het inloopmoment is wekelijks op zaterdagochtend van tien tot twaalf uur in bibliotheek De Stoelendans.

Brief met woningcode

Inwoners die waarschijnlijk in aanmerking komen voor de subsidie hebben in juli of augustus een brief van de gemeente ontvangen. Hierin staat een persoonlijke woningcode waarmee je direct subsidie kunt aanvragen. Heb je geen brief ontvangen, maar beweert een verkoper dat je recht hebt op subsidie? Controleer dit dan eerst bij het Regionaal Energieloket.

Wil je meer informatie over energiebesparing en opwekking in Oirschot? De gemeente biedt een nieuwsbrief aan waarin je op de hoogte blijft van het laatste nieuws rondom duurzaamheid.