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Stroomstoring in Boxmeer door graafwerkzaamheden
In Boxmeer zitten sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon om kwart voor negen en de netbeheerder verwacht deze rond elf uur op te lossen.
De stroomstoring in Boxmeer, onderdeel van de gemeente Land van Cuijk, is veroorzaakt door graafwerkzaamheden waarbij een kabel is beschadigd. Het betreft postcodegebied 5831.
De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de leidingen en kabels in de regio, werkt op dit moment aan een oplossing. Volgens de verwachting zal de stroomvoorziening rond elf uur weer hersteld zijn.
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