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Vergunning verleend voor verbouwing schuur in Raamsdonksveer
De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een schuur aan de Prunusstraat in Raamsdonksveer. Het besluit is op 28 september 2026 genomen.
De vergunning heeft betrekking op een technische bouwactiviteit, waarbij de schuur op het terrein mag worden aangepast. Het volledige besluit en de stukken kunnen op verzoek worden ingezien bij de gemeente.
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